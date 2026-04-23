На одному з КПП на кордоні з Польщею до літа обмежать рух

З 09:00 24 квітня та орієнтовно до 1 червня у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ремонт здійснюватиметься поетапно на смугах руху як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги", – інформують прикоднонники.

У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій, підкреслюють вони.

"Просимо врахувати інформацію під час планування маршруту та обирати оптимальний час для перетину кордону", – закликали в ДПС.

Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".