Движение через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" может усложниться: причина
Движение через пункт пропуска "Устилуг - Зосин", что на границе с Польшей, может усложниться.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации ГПСУ,сегодня, 12 августа, работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют начать работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины пункта пропуска "Устилуг".
"В связи с этим проезд транспортных средств через пункт пропуска будет осуществляться в реверсном порядке, что, возможно, приведет к замедлению движения и накоплению автомобилей перед "Устилугом"", - говорится в сообщении.
В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.
Напомним:
4 августапункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях из-за отсутствия электроснабжения.