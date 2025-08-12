Движение через пункт пропуска "Устилуг - Зосин" может усложниться: причина

Движение через пункт пропуска "Устилуг - Зосин", что на границе с Польшей, может усложниться.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ГПСУ,сегодня, 12 августа, работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют начать работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины пункта пропуска "Устилуг".

"В связи с этим проезд транспортных средств через пункт пропуска будет осуществляться в реверсном порядке, что, возможно, приведет к замедлению движения и накоплению автомобилей перед "Устилугом"", - говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним:

4 августапункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях из-за отсутствия электроснабжения.