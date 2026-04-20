Мінрозвитку спрощує перетин кордону легковиками

Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України, а також очільник відомства Олексій Кулеба.

Міністерство розпочинає розробку нового функціоналу системи єЧерга, який запускає електронну чергу для легкових авто і оновлює можливості для вантажівок та автобусів.

"Починаємо оновлення сервісу, яке передбачає два напрямки: запуск електронної черги для легкових авто та нові функції для вантажівок і автобусів. Легкові плануємо запустити вже у червні", – написав Кулеба у Телеграм.

За його словами, для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги". Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці.

Окремо запускають автоматичну перевірку страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту.

"Для вантажівок впорядкуємо систему пріоритетного проїзду – проведемо інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП, забезпечимо пріоритет для авторизованих економічних операторів", – повідомив Кулеба.

Для пасажирських перевізників передбачено оновлення системи: бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів через Україну, можливість повторної реєстрації маятникових рейсів за одним номером дозволу та механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

Ще одним нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення. Це дозволить уникнути повторного використання документів у системі.

Кулеба зазначає, що "єЧерга" вже довела свою ефективність: понад три мільйона перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом.

Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу.

