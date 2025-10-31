Одного з найбільших українських виробників соків оштрафували на 39 мільйонів: причина

30 жовтня Антимонопольний комітет України прийняв чотири рішення, якими визнав дії ТОВ "ТБ Фрут капітал" порушенням Закону.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як зазначається, виробник соків у липні 2021 року придбало частки у розмірі 100% у статутних капіталах ТОВ "Арсенал Інвестгруп Хмельницьк", ТОВ "Арсенал Інвестгруп Вінниця", ТОВ "Арсенал Інвестгруп", ТОВ "Арсенал Інвестгруп Городок" без отримання відповідного дозволу органів АМКУ, наявність якого необхідна.

Йдеться, що без дозволу на здійснення від АМКУ концентрація забороняється.

"До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення її початкового стану", – наголосили в АМКУ.

Комітет визнав такі дії товариства порушеннями закону та за результатами розгляду 4 справ оштрафував ТОВ "ТБ Фрут капітал" на загальну суму 39 103 231 грн.

ТОВ "ТБ Фрут капітал" за обсягами доходу (1,08 млрд грн за 2023 рік) серед українських виробників соків належить третя сходинка після Сандори (9,7 млрд грн) і Вітмарк-Україна (3,28 млрд грн).

