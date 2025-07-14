Чиновница "наварила" семь миллионов гривен на ремонтах школьных укрытий

На Днепропетровщине полиция разоблачила преступную группу, которая присвоила почти семь миллионов гривен на ремонтах школьных укрытий.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Среди участников группы - заместитель начальника одного из управлений Самаровского городского совета и инженер по техническому надзору подрядной компании. Злоумышленники организовали финансовую аферу со средствами местного бюджета, выделенными на реконструкцию бомбоубежищ в четырех местных учебных заведениях, говорится в сообщении.

"В течение 2023-2024 годов между органом местного самоуправления и фирмой-подрядчиком было заключено 8 договоров на общую сумму более 16 млн грн. По условиям подписанных документов, подконтрольное общество должно было осуществить реконструкцию подвальных помещений трех местных гимназий и одного лицея города Самар", - сообщает Нацпол.

Эти подземные конструкции планировали использовать как укрытие для детей во время воздушных угроз, говорится в публикации.

Во время выполнения ремонта инженер по техническому надзору вносил в отчетную документацию ложные данные об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов. Чиновница горсовета подписывала их, зная о недостоверности данных, говорится в публикации.

В некоторых эпизодах стоимость смет завышались вдвое, сообщает Нацпол.

Согласно заключению экспертных исследований, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 7 млн грн.

Полицейские провели санкционированные обыски на территории Днепропетровской области по местам жительства фигурантов и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати, денежные средства и черновые записи.

Фигуранты получили подозрения. Им может грозить до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются мероприятия с целью установления других возможных участников сделки для привлечения их к ответственности. Следствие продолжается.

Напомним:

Ранее Кабинет Министров выделил местным общинам дополнительные 272,5 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на строительство укрытий в учебных заведениях. Планируется реализовать 185 проектов строительства укрытий в украинских школах.

Ранее сообщалось, что для поврежденного обстрелами, отстроенного и снова разбитого лицея под Харьковом заказали укрытие за 145 млн грн по завышенным ценам.

А "Наші гроші" утверждают, что цены базовых материалов для строительства укрытия в городе Чугуев Харьковской области на 20-60% превышают рыночные.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине объявили торги на строительство трех противорадиационных укрытий в школах ожидаемой стоимостью более 100 млн грн каждое. И строительство квадратного метра двух из них вдвое дороже других областей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году через Prozorro было завершено более 134 тыс. закупок по коду "Строительные работы и текущий ремонт", в который входят закупки восстановления. Общая сумма закупок - 271,6 млрд грн. Из 134 тыс закупок 96,6% состоялись только с одним участником.