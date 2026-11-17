НАБУ і САП викрили організовану групу, учасники якої намагалися організувати фіктивне кримінальне переслідування людини та заволодіти двома мільйонами євро, причому у центрі схеми – колишня власниця компаній-постачальниць продуктів харчування для Міноборони.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про Тетяну Глиняну. Її компанії фігурують у справі про постачання продуктів для військових, зокрема відомих "яєць по 17", нагадує ЦПК.

Про підозру повідомили заступнику відділу Управління карного розшуку у місті Києві Ростиславу Любенку, помічниці Глиняної та її бізнес-партнеру, зазначає ЦПК.

За даними слідства, Глиняна вирішила позбутися колишнього підлеглого, який був обізнаний із тіньовими операціями під час постачання харчів для ЗСУ.

Вона хотіла домогтися його кримінального переслідування та ув'язнення, а також отримати 2 млн євро, які перебували в його розпорядженні.

Для цього залучила довірених осіб та правоохоронців. Зокрема, до схеми долучився заступник керівника відділу Управління карного розшуку Нацполіції в Києві.

За версією слідства, він мав забезпечити кримінальне переслідування колишнього підлеглого, а згодом розшукати та вилучити гроші.

Вартість реалізації плану становила 1,1 млн євро: понад 100 тисяч євро правоохоронець мав отримати за організацію фіктивної справи, вручення підозри та затримання чоловіка та ще 1 млн євро - після того, як правоохоронці знайдуть і передадуть Глиняній 2 млн євро.

За даними слідства, співробітник Нацполу отримав понад 100 тисяч євро.

"Сама Глиняна переховується за кордоном. За інформацією медіа, вона перебуває в Хорватії", – зазначає ЦПК.

Нагадаємо:

Раніше до суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власницю компаній-постачальниць Міноборони.

Також повідомлялося, що постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

З осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році.

Тетяна Глиняна, компанії з оточення якої є одним з найбільших постачальників продуктів харчування структурам Міноборони України, вирішила продати готелі в хорватському Спліті після того, як про її закордонні активи дізнались журналісти.