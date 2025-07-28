Майже 9 тисяч компаній в Україні належать до Клубу білого бізнесу: їхні сфери та локації

В Україні 8 882 компанії наразі перебувають у Клубі білого бізнесу. Вони повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із Росією.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Йдеться, що у січні цього року таких бізнесів було 7 997. Реєстр постійно оновлюється: 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 вибули. Однак загальна тенденція є стабільно позитивною: кількість прозорих, відповідальних платників податків в Україні зростає.

Проте, як зазначається, є нюанси: серед поточних учасників є 6 компаній, які вже перебувають у стані припинення, ще одна – у процедурі банкрутства, а одна має відкрите податкове провадження через борги. Також на початок повномасштабного вторгнення в Україні серед компаній з переліку було 37 з російськими власниками.

За даними "Опендатабот", найбільше представників Клубу – у сфері торгівлі: 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту. На другому місці – переробна промисловість (16%), третє – за сільським, лісовим і рибним господарством (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).

Повідомляється, що найбільше таких бізнесів у Києві – 25% усіх компаній з переліку. Також активно представлені Дніпропетровська (9%), Київська (7%), Львівська (7%) та Харківська області (5%).

Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу показали "Укргідроенерго" – 54,2 млрд грн, "Петрол Партнер" (мережа АЗС WOG) – 49,1 млрд та "Рошен" – 37,4 млрд.

Нагадаємо:

"Клуб білого бізнесу" (платники податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства) станом на 1 червня налічував 9 673 юридичних осіб і ФОПів. Це на 18% (+1 474 учасників) більше, ніж у попередній версії від 1 квітня 2025 року.