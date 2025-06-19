"Клуб білого бізнесу" оновився: учасників стало більше майже на 20%

"Клуб білого бізнесу" (платники податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства) станом на 1 червня налічує 9 673 юридичних осіб і ФОПів. Це на 18% (+1 474 учасників) більше, ніж у попередній версії від 1 квітня 2025 року.

Про це повідомив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку.

Найбільше додалося юридичних осіб на загальній системі оподаткування (918 платників). До переліку входять представники великого, середнього та малого бізнесу з найкращими показниками сплати податків.

Так, додалося 918 юридичних осіб на загальній системі оподаткування. Для супроводу платників залучено 644 комплаєнс-менеджери, які допомагають мінімізувати податкові ризики.

"Це не просто перелік цифр — це сигнал. Бізнес, який працює чесно, держава підтримує і супроводжує. Ми поступово переходимо від фіскального тиску до партнерства. В основі — прозорість, довіра і співпраця", - зазначив Гетманцев.

Наступне оновлення "Клуб білого бізнесу" у вересні 2025 року.

Нагадаємо:

У квітні оновлений перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу") включав 8199 юросіб та фізосіб підприємців, що на 55, або на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.