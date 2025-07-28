Почти 9 тысяч компаний в Украине принадлежат к Клубу белого бизнеса: их сферы и локации

В Украине 8 882 компании сейчас находятся в Клубе белого бизнеса. Они должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с Россией.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Говорится, что в январе этого года таких бизнесов было 7 997. Реестр постоянно обновляется: 4 113 компаний присоединились к перечню с начала года, зато 3 228 выбыли. Однако общая тенденция стабильно положительная: количество прозрачных, ответственных налогоплательщиков в Украине растет.

Однако, как отмечается, есть нюансы: среди текущих участников есть 6 компаний, которые уже находятся в состоянии прекращения, еще одна - в процедуре банкротства, а одна имеет открытое налоговое производство из-за долгов. Также на начало полномасштабного вторжения в Украину среди компаний из перечня было 37 с российскими владельцами.

По данным "Опендатабот",больше всего представителей Клуба - в сфере торговли: 22% компаний занимаются оптовой или розничной торговлей или ремонтом автотранспорта. На втором месте - перерабатывающая промышленность (16%), третье - за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14%). Далее следуют недвижимость (8%) и административное обслуживание (7%).

Сообщается, чтобольше всего таких бизнесов в Киеве - 25% всех компаний из перечня. Также активно представлены Днепропетровская (9%), Киевская (7%), Львовская (7%) и Харьковская области (5%).

Наибольшие доходы за 2024 год среди компаний, попавших в Клуб белого бизнеса показали "Укргидроэнерго" - 54,2 млрд грн, "Петрол Партнер" (сеть АЗС WOG) - 49,1 млрд и "Рошен" - 37,4 млрд.

Напомним:

"Клуб белого бизнеса" (налогоплательщики с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства) по состоянию на 1 июня насчитывал 9 673 юридических лиц и ФЛП. Это на 18% (+1 474 участников) больше, чем в предыдущей версии от 1 апреля 2025 года.