Через дефіцит бензину росіяни кинулися по каністри – шукають на Wildberries

У Росії на тлі нової хвилі дефіциту пального кількість пошукових запитів про каністри для бензину на Wildberries за тиждень зросла вчетверо і перевищила 106 тисяч.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Інтерес до каністр різко зріс і в пошукових системах. З 10 до 16 серпня росіяни понад 450 тис. разів шукали в Яндексі слово "каністра" – на 39% більше, ніж попереднього тижня. Запит "каністра для бензину" набрав 139 тис. пошуків – на 71% більше, ніж на початку серпня. Схожу динаміку фіксує Google Trends.

У відгуках на маркетплейсах покупці пов'язують придбання каністр із чергами на АЗС та складнощами з пошуком пального.

Дефіцит пального в Росії знову посилився після нової серії ударів по нафтопереробних заводах наприкінці липня та на початку серпня. За даними Reuters, обмеження на продаж пального повернули щонайменше у десяти російських регіонах.

19 серпня ліміти запровадили і на низці АЗС у Москві. Зокрема, Роснефть обмежила продаж бензину до 30 літрів на автомобіль, Татнефть – до 50 літрів, а на заправках Газпром нефти діють обмеження до 40-60 літрів залежно від типу АЗС. Reuters також повідомляє про черги на окремих заправках Москви та області.

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Нагадаємо:

У середині серпня низка російських регіонів знову запровадила обмеження на продаж бензину та дизпального через дефіцит після атак на НПЗ.

Раніше стало відомо про нову хвилю паливної кризи в Росії, яка почалася після відносної стабілізації ситуації наприкінці липня.