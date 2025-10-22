Російські митні органи отримали вказівку компенсувати дефіцит бюджету за рахунок штрафів із дрібних постачальників китайських товарів. Це призвело до багатокілометрових черг вантажівок на кордонах із Китаєм та Казахстаном.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Малий і середній бізнеси Китаю, які раніше намагалися в обхід санкцій працювати з росіянами, масово закривають компанії або переводять операції на аутсорсинг", – говориться у повідомленні.

"Санкційний тиск у поєднанні з жорсткою фіскальною політикою москви фактично згортає схему "паралельного імпорту", – запевняє СЗРУ.

За дев'ять місяців 2025 року експорт Китаю до Росії впав на 10,6% у річному вимірі. У вересні товарообіг між країнами скоротився на рекордні 21%, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.