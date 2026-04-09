Китайські НПЗ хочуть закупити нафту з Ірану через зниження цін – Reuters

Деякі приватні китайські нафтопереробні підприємства планують замовляти іранську нафту після різкого падіння цін, спричиненого перемир'ям у війні США з Іраном.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела серед трейдерів.

Китайські нафтопереробні компанії в основному залишалися осторонь з моменту початку війни на Близькому Сході, яка спричинила стрімке зростання світових цін на нафту.

Також США тимчасово скасували санкції проти російської та іранської нафти в морі, що призвело до зникнення знижок на їхню продукцію та подальшого зростання цін.

Після оголошення перемир'я 8 квітня ціна на нафту різко впала.

"Вранці 8 квітня надійшло кілька запитів, оскільки ціна на Brent опустилася нижче 100 доларів", – повідомив агентству трейдер, близький до торгівлі іранською нафтою.

Другий трейдер зазначив, що хоча й надходили деякі запити, поки що укладено мало угод, оскільки ціни все ще значно вищі за довоєнний рівень.

Стрибок цін на нафту в поєднанні зі слабким внутрішнім попитом на паливо змусив китайських нафтопереробників запланувати скорочення обсягів переробки у квітні.

Однак на початку квітня державний плановик Китаю закликав їх не знижувати обсяги переробки нижче середнього рівня за останні два роки, маючи на меті забезпечити внутрішнє постачання палива.

Підтримка вищих обсягів переробки при поточних маржах може призвести до значних збитків для невеликих нафтопереробних підприємств.

Щоб стимулювати збільшення обсягів переробки нафти Китай видав незалежним НПЗ нову партію квот на імпорт сирої нафти загальним обсягом близько 400 млн нафти. На ці квоти вони й планують закупити іранську сировину.

Нагадаємо:

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаки на Іран упродовж двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.