Сенат США обрав нового голову ФРС із найменшою в історії перевагою голосів

Сенат з мінімальною перевагою голосів затвердив Кевіна Варша на посаді голови Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, обрання Варша поклало початок найсуперечливішій зміні керівництва в центральному банку США за останні десятиліття та стало випробуванням його політичної незалежності.

Результат голосування у середу: 54 проти 45, найменший відрив у голосуванні за затвердження голови центрального банку за всю історію США.

Лише один демократ, Джон Феттерман з Пенсильванії, перейшов партійні межі, щоб підтримати Варша як наступника Джерома Пауелла.

Двопартійна підтримка кандидатів у ФРС раніше була правилом, а не винятком: ексголова ФРС Алан Грінспен навіть отримав одностайну підтримку для продовження роботи на посаді у 2000 році.

56-річний Варш, який консультував Трампа з питань економічної політики, але був проігнорований на посаду голови ФРС у 2017 році, коли президент обрав натомість Пауелла, тепер має замінити Пауелла, термін повноважень якого на посаді голови закінчується у п'ятницю.

Головне питання, яке стоїть перед новим головою, полягає в тому, чи збереже він традицію ФРС приймати рішення щодо процентних ставок без політичного тиску, враховуючи, що до проміжних виборів, на яких на кону стоїть республіканська більшість у Конгресі, що підтримує Трампа, залишилося менше шести місяців.

Під час слухань щодо затвердження на посаді Варш пообіцяв, що під його керівництвом монетарна політика ФРС залишатиметься "абсолютно незалежною".

Але Трамп, який неодноразово критикував Пауелла за те, що той не знижував ставки достатньо швидко, дав чітко зрозуміти, що очікує від Варша негайного зниження вартості запозичень.

Для Варша це означає, що він зіткнеться з жорстким опором, якщо спробує скерувати ФРС на зниження ставок, яке чиновники не вважають виправданим.

