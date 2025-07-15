Через мита Трампа порти ЄС перетворюються на гігантські автостоянки – The Guardian

Порт Антверпен-Брюгге повідомляє про падіння на 15,9% відвантаження нових легкових автомобілів і фургонів до США за перші шість місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише The Guardian.

Експорт вантажівок і того, що називають "високим і важким обладнанням", скоротився майже на третину – до 31,5%. До цієї категорії належать трактори та будівельні машини, а падіння трансатлантичних перевезень, можливо, відображає вплив 25-відсоткового мита на транспортні засоби вартістю понад сто тисяч доларів США.

Різке падіння відбулося в травні – через місяць після того, як президент США оголосив про свої тарифи "дня визволення", зазначає видання.

"Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантську автостоянку з тисячами автомобілів, фургонів, вантажівок і тракторів, що прямують до США, які простоюють, оскільки виробники намагаються запобігти найгіршому з тарифів Дональда Трампа", – говориться у публікації.

У порту не змогли назвати кількість автомобілів, які очікують на відвантаження, але сказали, що вона обчислюється тисячами.

Порт є одним з найбільших у світі автомобільних транспортних вузлів, через який у 2024 році пройде понад 3 мільйони автомобілів по всьому світу, пише The Guardian.

До приходу Трампа в Білий автовиробники ЄС платили 2,5% мита на експорт, але з квітня з них стягують додаткові 25%, що додає десятки тисяч доларів до ціни сімейного автомобіля в США.

Перспективи на друге півріччя залишаються невизначеними – багато чого буде залежати від того, чи вдасться укласти торговельну угоду між ЄС і США до 1 серпня.

"Порти по всій Європі пройшли випробування Brexit, пандемією коронавірусу, перевантаженістю портів, викликаною нестачею контейнерів у 2024 році, причому затори є поширеною проблемою у всіх північних портах", – сказав Джастін Аткін, представник порту Антверпен-Брюгге у Великій Британії та Ірландії.

"Під час пандемії у нас був локдаун, потім ми вийшли з нього, потім знову повернулися до локдауну, і люди звикли справлятися з ним, будучи непідготовленими. У той час як тут ... люди говорили про тарифи напередодні [президентства Трампа], але я не думаю, що хтось очікував такого рівня і суворості миттєвих дій".

У порту вже бракує паркувальних місць для автомобілів і контейнерів, говориться у публікації. На це впливає як вдасне тарифна криза, так й інші фактори у світовому судноплавстві.Час стоянки в порту збільшився до восьми днів із звичайних п'яти.

США є другим найбільшим торговельним партнером порту Антверпен-Брюгге після Великої Британії. І американські експортери також намагаються завантажувати вантажі наперед, щоб уникнути будь-яких тарифів у відповідь, які може запровадити ЄС у разі торговельної війни, пише The Guardian.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив другий список мит на американські товари вартістю 72 млрд євро. До нього входять автівки, літаки та бурбон компанії Boeing Co".

Також повідомлялося, що покупці авто в США, які поспішають випередити нові мита, зіткнулися з неприємною правдою: торговельна війна вже підвищує ціни на машини і часто це майже непомітно.