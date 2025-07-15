Из-за пошлин Трампа порты ЕС превращаются в гигантские автостоянки - The Guardian

Порт Антверпен-Брюгге сообщает о падении на 15,9% отгрузки новых легковых автомобилей и фургонов в США за первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет The Guardian.

Экспорт грузовиков и того, что называют "высоким и тяжелым оборудованием", сократился почти на треть - до 31,5%. К этой категории относятся тракторы и строительные машины, а падение трансатлантических перевозок, возможно, отражает влияние 25-процентной пошлины на транспортные средства стоимостью более ста тысяч долларов США.

Резкое падение произошло в мае - через месяц после того, как президент США объявил о своих тарифах "дня освобождения", отмечает издание.

"Порт Антверпен-Брюгге превратился в гигантскую автостоянку с тысячами автомобилей, фургонов, грузовиков и тракторов, направляющихся в США, которые простаивают, поскольку производители пытаются предотвратить худший из тарифов Дональда Трампа", - говорится в публикации.

В порту не смогли назвать количество автомобилей, ожидающих отгрузки, но сказали, что оно исчисляется тысячами.

Порт является одним из крупнейших в мире автомобильных транспортных узлов, через который в 2024 году пройдет более 3 миллионов автомобилей по всему миру, пишет The Guardian.

До прихода Трампа в Белый автопроизводители ЕС платили 2,5% пошлины на экспорт, но с апреля с них взимают дополнительные 25%, что добавляет десятки тысяч долларов к цене семейного автомобиля в США.

Перспективы на второе полугодие остаются неопределенными - многое будет зависеть от того, удастся ли заключить торговое соглашение между ЕС и США до 1 августа.

"Порты по всей Европе прошли испытания Brexit, пандемией коронавируса, перегруженностью портов, вызванной нехваткой контейнеров в 2024 году, причем пробки являются распространенной проблемой во всех северных портах", - сказал Джастин Аткин, представитель порта Антверпен-Брюгге в Великобритании и Ирландии.

"Во время пандемии у нас был локдаун, затем мы вышли из него, затем снова вернулись к локдауну, и люди привыкли справляться с ним, будучи неподготовленными. В то время как здесь ... люди говорили о тарифах в преддверии [президентства Трампа], но я не думаю, что кто-то ожидал такого уровня и суровости мгновенных действий".

В порту уже не хватает парковочных мест для автомобилей и контейнеров, говорится в публикации. На это влияет как удачный тарифный кризис, так и другие факторы в мировом судоходстве. время стоянки в порту увеличилось до восьми дней с обычных пяти.

США являются вторым крупнейшим торговым партнером порта Антверпен-Брюгге после Великобритании. И американские экспортеры также пытаются загружать грузы заранее, чтобы избежать любых ответных тарифов, которые может ввести ЕС в случае торговой войны, пишет The Guardian.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил второй список пошлин на американские товары стоимостью 72 млрд евро. В него входят автомобили, самолеты и бурбон компании Boeing Co".

Также сообщалось, что покупатели авто в США, которые спешат опередить новые пошлины, столкнулись с неприятной правдой: торговая война уже повышает цены на машины и часто это почти незаметно.