Укрзалізниця встановлює кондиціонери в старі вагони

Укрзалізниця почала встановлювати кондиціонери у вагони, де конструктивно це не було передбачено.

Про це пише голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За його словами компанія вперше реалізувала технічне рішення, яке дозволяє встановлювати кондиціонери у старих плацкартних вагонах без повної модернізації.

Він зазначив, що раніше такий варіант не розглядали через технічні обмеження, однак інженери знайшли спосіб монтажу кондиціонерів "малою кров’ю" під час поточних ремонтів. Перші чотири вагони з новими системами охолодження вже працюють у тестовому режимі.

Протягом літа планується провести сертифікацію та збільшити кількість таких вагонів до кількох десятків. Надалі компанія має намір масштабувати технологію.

Також вирішено проблему охолодження під час тривалих стоянок поїздів. У 22 міжнародних вагонах встановили акумулятори збільшеної ємності, які підтримують температуру навіть під час зупинок, наприклад, при проходженні митного контролю. Найближчим часом такі акумулятори встановлять ще у 23 вагонах.