Блокада портів: уряд отримає $10,5 млн на тимчасове зберігання зерна

Уряд отримає до 35,5 млн доларів на зберігання зерна

Міжнародні партнери підтвердили виділення Україні близько 10,5 млн дол. на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї підтримки", – додав він.

Ці кошти дозволять агровиробникам отримати необхідне обладнання та допоможуть вирішити проблему зберігання врожаю, яка виникла через блокаду портів Росією.

Дякую міжнародним партнерам за підтримку українського агросектору та спільну роботу задля глобальної продовольчої безпеки.

"Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні", – підсумував Корецький.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

За словами президента Володимира Зеленського, на кінець серпня 2026 року росіяни не встановили повну блокаду українських портів – щодня продовжують курсувати по 3-4 кораблі.