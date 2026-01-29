Частина будинків в Києві можуть залишитися без опалення до 1-2 лютого – експерт

Багатоквартирні будинки в Києві, які залишаються без опалення, можуть отримати тепло до 1-2 лютого.

Про це в ефірі Media Center Ukraine сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я думаю, що до з 1-го чи 2-го лютого будуть опалюватися ті будинки, які зараз не мають опалення. Робота ведеться, але все збирається з уламків – і котли, і додаткове обладнання".

Він зауважив, що підключити будинки до тепла – задача складна. Харченко прогнозує, що у внутрішніх системах опалення будуть виникати додаткові поломки, якщо говорити про старі будинки, системи опалення яких обслуговувалися надостатньою мірою.

"Ми проходимо найтяжчій період. Суміш атак, морозів, відсутність певний час достатньої кількості засобів протиповітряної оборони створили вкрай складну ситуацію. Нас очікує ще пара тижнів морозів з 9 січня", – зазначив директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, відсутність генерації усередині Києва ускладнює ситуацію. "Заживлювати Київ ззовні – складна технічна задача навіть за мирного часу", – пояснив експерт.

Нагадаємо:

У Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, за добу тепло подали ще до 124 будинків.

Раніше зранку 28 січня Кличко зазначив, що 737 житлових будинків столиці залишаються без тепла. Повідомлялося, що над ліквідацією критичної ситуації з теплопостачанням у столиці працюють понад 1000 комунальників, а допомогу надають десять регіонів країни.

Раніше повідомлялося, що для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.

Будинки з лічильниками тепла сплачуватимуть за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. Там, де їх немає, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання тепла та середньомісячної температури.