Будівництво шкільних укриттів: вартість місця відрізняється у рази – "Наші гроші"

Вартість створення місця у шкільному укритті суттєво відрізняється від тендера до тендера навіть у межах одного міста. Середня вартість одного місця становить 202 тис грн/місце, але є проєкти, де вона вдвічі вища.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Аналітики відібрали всі договори 2025 року за кодом "Будівництво будівель" щодо будівництва укриттів вартістю понад 30 млн грн. Із них виключили нетипові об'єкти, і в результаті до фінальної вибірки увійшло 60 укриттів на понад 200 осіб по всій країні, із ціною від 32,61 млн грн до 175,41 млн грн.

Вартість будівництва поділили на кількість користувачів укриття ‒ дітей і працівників. Дані про місткість об'єктів узяті з описів проєктів у системі "Dream" або з експертних звітів, зазначають аналітики.

Аналітики проєкту "Наші гроші" виявили, що нйдорожчим виявилось укриття на 400 осіб для КЗ "Чугуївський ліцей №5" на Харківщині ‒ 174,09 млн грн, або 435 тис грн/місце.

"Проєкт будівництва на суму 98,90 млн ще в 2023 році розробило ТОВ "Архітектурна компанія "Схід-Проєкт", цьогоріч його скорегували, але експертний звіт у відкритих джерелах знайти не вдалось, відтак складно порівняти, за рахунок яких саме параметрів зросла його вартість", – зазначає сайт.

"Наші Гроші" нагадують, що вже повідомляли про завищені ціни ключових матеріалів для цього об'єкта: арматура коштувала на 25-30% дорожче, бетон ‒ на 20-30%, щебінь ‒ на 40-50% від ринку. Завищення виявили і в цінах на обладнання.

"Тоді ймовірна переплата лише за кількома позиціями оцінювалась у щонайменше 10 млн грн", – говориться у повідомленні.

"Після виходу новини початкову вартість угоди 181,75 млн грн знизили на 7,66 млн грн, тобто вартість місця в цьому закладі початково була ще на 20 тисяч вищою ‒ 454 тис грн/місце", – додає сайт.

"На Харківщині будується ще одне укриття ‒ для Шарівського ліцею Валківської міської ради на 300 осіб. Його ціна за місце друга за рівнем дорожнечі й перевищує найнижчу в 6,5 разів", – говориться у повідомленні.

"Так, укриття для 300 осіб Шарівського ліцею обійдеться у 125,23 млн грн, тобто 417 тис грн/місце. Для порівняння: найдешевше укриття у вибірці ‒ для 1 636 дітей школи №223 Святошинського району м. Києва вартістю 103,47 млн грн, або 63 753 грн/місце", – зазначають аналітики.

При цьому укриття в Святошинському районі має вищий клас наслідків/складності, але нижчі захисні властивості, говориться у повідомленні.

Обидва проєкти передбачають благоустрій території. У столиці ‒ в межах будівельного майданчика, із пішохідними доріжками до укриття та спортивним майданчиком. У Шарівському ліцеї додатково передбачені поля для мініфутболу, баскетболу та волейболу, а також паркові лави й урни.

"Попередні споруди відрізнялись класом наслідків та рівнем складності/захисту, але значна різниця у вартості спостерігається й серед типових проєктів ‒ укриття на 500 осіб, що зазвичай мають площу близько 1 500 кв. м, передбачають середні витрати бетонних сумішей ‒ близько 2 700 куб. м і арматури ‒ приблизно 440 т", – повідомляє сайт.

"Для порівняння, укриття для ліцею "Інтелект" у Знам'янці на Кіровоградщині коштуватиме 91,08 млн грн, або 182 тис грн/місце. Подібне укриття для "Сновського вищого професійного училища лісового господарства" на Чернігівщині обійдеться у 153,85 млн грн, або 348 тис грн/місце, тобто майже вдвічі дорожче", – звертають увагу аналітики.

Обидва проєкти мають прямокутну форму і один підземний поверх. У Знам'янці додатково запроєктовано підземний тунель до школи, якого немає у Сновську. Натомість у Сновську більша висота сховища – 3,6 м проти 2,7 м у Знам'янці.

Разом із тим, суттєво відрізняються обсяги основних будівельних матеріалів.

Зокрема на будівництво укриття в Знам'янці піде 3 600 куб. м бетону по 3 231 грн/куб. м та 424 т арматури по 33 665 грн/т.

Тоді як для укриття в Сновську заклали 2 415 куб. м бетону по 3 997 грн/куб. м та рекордну кількість арматури ‒ 936 т по 37 739 грн/т. Це вдвічі більше, ніж у стандартних укриттях і загалом дорівнює майже 15 вагонам арматури.

Для порівняння, друге за кількістю арматури укриття ‒ Великоолександрівська школа №2 на Херсонщині ‒ передбачає використання 490 т, але й саме укриття розраховане на 700 осіб та має в півтора рази більшу площу ‒ 2 030 кв. м.

Сайт "Наші гроші" зазначає, що за останні два роки уряд виділив 11,2 млрд грн на створення безпечних освітніх просторів. За даними Міносвіти, наразі вже відкрито 41 підземну школу-укриття. Цьогоріч у школу пішло 3,5 мільйона дітей, 2,3 мільйона навчатимуться очно.

Нагадаємо:

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за результатами тендеру замовило ТОВ "Інтеграл Буд-Стандарт" будівництво шкільного укриття за 207,16 млн грн. Ймовірна переплата на будівельних матеріалах складає більше 11 млн грн.

На Одещині Лиманська селищна рада вдруге замовила будівництво укриття ліцею за 71 млн грн, попередній тендер на будівництво цього ж укриття передбачав 68,69 млн грн.

В Чугуєві Харківської області в ніч на 12 жовтня російські війська зруйнували ліцей. За даними з "Прозорро", раніше вартість його ремонту становила майже 200 млн грн.

У місті Лозова на Харківщині планують відремонтувати дорогу за 38 млн грн. Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" повідомив, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни.