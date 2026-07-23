ЄС дозволив грецькій судноплавній компанії Dynagas перевозити російський СПГ

Грецькій судноплавній компанії Dynagas буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в рамках компромісу з іншими столицями країн ЄС щодо введення нових санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця угода, схвалена послами ЄС дозволяє компаніям з блоку продовжувати транспортування російського СПГ до третіх країн протягом 12 місяців, які можуть бути продовжені, за словами трьох дипломатів, ознайомлених з цим рішенням. Однак обсяги будуть обмежені рівнем 2025 року.

Натомість Греція погодилася на продовження на рік дії цінового обмеження на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель, оскільки ЄС прагне й надалі обмежувати доходи Москви від продажу викопного палива.

У разі відсутності угоди щодо нового пакету санкцій це обмеження автоматично зросло б у четвер через систему, яка прив'язує його до світової ціни на нафту.

Брюссель запровадив 20 пакетів санкцій проти Москви з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Пакет, узгоджений у жовтні минулого року, забороняє транспортування російського СПГ до третіх країн з кінця цього року.

Греція вимагала винятку з цього заходу для будь-яких контрактів, укладених до вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, як свою умову для згоди на останні санкції, спрямовані проти інших російських експортних товарів та банківського сектору країни.

Інші пропозиції щодо експорту риби та туристичних віз ЄС для російських військовослужбовців зустріли дедалі гучніший спротив з боку тих, хто побоювався шкоди своїм економічним інтересам.

Афіни вимагали винятку з заборони на транзит СПГ для компанії "Dynagas", яка, за даними морського інформаційного порталу Equasis, належить мільярдерові Джорджу Прокопіу та експлуатує 27 газових танкерів.

Серед них — третина флоту танкерів класу Arc7, побудованих для роботи в крижаних водах Арктики навколо російського заводу "Ямал СПГ".

Афіни вже понад тиждень затримують схвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, через що інші заходи, такі як санкції проти додаткових банків, мереж криптовалют та військово-промислових компаній, залишаються в підвішеному стані.

У середу пізно ввечері один із високопоставлених чиновників ЄС назвав запропоновану угоду "обурливою", що свідчить про зростаючі труднощі у досягненні консенсусу щодо додаткових заходів проти Росії.

Нагадаємо:

Греція заявила, що заборона на передавання російського газу третім країнам може позбавити європейських перевізників скрапленого газу частки ринку на користь конкурентів поза ЄС.