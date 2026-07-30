За фінансування армії РФ у росіянина заберуть готельний бізнес в Україні

Російському бізнесмену, пов'язаному з українськими компаніями у сфері готельного бізнесу вартістю понад 1,5 млрд грн повідомили про підозру у фінансуванні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, а також Служба безпеки Українию

Ідеться про бізнесмена Юрія Васіна, який є громадянином Російської Федерації та має громадянство Турецької Республіки.

Одна з цих компаній управляє групою, до складу якої входять 17 готельних комплексів у різних регіонах України.

До суду подано клопотання про арешт готельних комплексів загальною вартістю понад 100 млн грн, а також іншого рухомого і нерухомого майна для передачі в управління АРМА та подальшої конфіскації в дохід держави.

За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств бізнесмен спрямовував на розвиток власних компаній у Росії. Частина з них співпрацювала з органами влади рф, підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами.

Встановлено, що упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств: призначав керівників, визначав напрями їхньої діяльності, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях.

Зокрема, одна з підконтрольних йому компаній постачала комп'ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для військово-морського флоту. Також вона забезпечувала програмним забезпеченням апарат ради федерації рф та виконувала державні контракти для Федеральної служби виконання покарань росії, зокрема у межах державного оборонного замовлення у 2023 році.

"За матеріалами слідства, підрозділи ФСВП росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора", – говориться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету РФ. Упродовж 2022–2024 років вони перерахували понад 362 млн рублів, що становить понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.

12 травня 2023 року рішенням РНБО, введеним у дію Указом Президента України, до нього застосовано персональні санкції.

Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, вчинене повторно та з корисливих мотивів.

Під час обшуків в українських офісах пов'язаних із бізнесменом компаній вилучено комп'ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників групи, які мали пов'язаний бізнес в окупованому Криму, активи на понад 57 мільйонів гривень вже передали в АРМА.Раніше правоохоронці викрили групу комерційних підприємств, які постачали будівельні матеріали для потреб Міноборони РФ: директору групи повідомлено про підозру.