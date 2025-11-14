БпЛА завдали удару по Новоросійську: яку інфраструктуру пошкодили

БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.

Про це у Телеграм повідомляє BBC News.

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, постраждала нафтобаза комплексу "Шесхаріс", контейнерний термінал, берегові споруди й одне цивільне судно в порту, де поранено трьох членів екіпажу.

Зазначимо, що "Шесхарис" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти.

Через Новоросійськ також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 мільйонів барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, спричинивши пожежу на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі. Основною ціллю атаки став перевантажувальний комплекс "Шесхарис", що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть".

Раніше повідомлялося, що масована атака дронами на чорноморський регіон РФ спричинила пожежу на нафтотанкері та пошкодила нафтоналивні об'єкти в порту Туапсе - тут розташований ключовий НПЗ "Роснафти".

У ніч на 2 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.