Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

БпЛА завдали удару по Новоросійську: яку інфраструктуру пошкодили

Андрій Муравський — 14 листопада, 10:30
БпЛА завдали удару по Новоросійську: яку інфраструктуру пошкодили
Удар БпЛА по Новоросійську
Скріншот відео

БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.

Про це у Телеграм повідомляє BBC News.

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, постраждала нафтобаза комплексу "Шесхаріс", контейнерний термінал, берегові споруди й одне цивільне судно в порту, де поранено трьох членів екіпажу.

Зазначимо, що "Шесхарис" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти.

Через Новоросійськ також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 мільйонів барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, спричинивши пожежу на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі. Основною ціллю атаки став перевантажувальний комплекс "Шесхарис", що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть".

Раніше повідомлялося, що масована атака дронами на чорноморський регіон РФ спричинила пожежу на нафтотанкері та пошкодила нафтоналивні об'єкти в порту Туапсе - тут розташований ключовий НПЗ "Роснафти".

У ніч на 2 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.

Росія нафта війна енергетика порти

війна

БпЛА завдали удару по Новоросійську: яку інфраструктуру пошкодили
Росія хоче завести 12 тисяч північнокорейців для збирання "шахедів"
Черговий удар Росії по Києву: можливі перебої електро- і водопостачання

Останні новини