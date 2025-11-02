Танкер РФ у Чорному морі загорівся на тлі масованої атаки дронів

Масована атака дронами на чорноморський регіон РФ спричинила пожежу на нафтотанкері та пошкодила нафтоналивні об'єкти в порту Туапсе - тут розташований ключовий НПЗ "Роснафти".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міноборони РФ заявило про 71 збитий дрон у Краснодарському краї та над/біля Чорного моря. Влада Туапсе й Новоросійська, де міститься найбільший у регіоні термінал відвантаження нафти, ближче до полудня попередила про можливі нові атаки.

За даними регіональних рятувальників, уламки дронів пошкодили палубу танкера в Туапсе, екіпаж евакуйовано. Аеропорт Сочі - головний авіавузол регіону - у неділю тимчасово призупиняв рейси.

Останніми місяцями Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі РФ - від НПЗ і магістральних нафтопроводів до морських терміналів, тоді як Кремль нарощує атаки по газових і електромережах України напередодні зими.

За даними сайту "Роснафти", поблизу НПЗ у Туапсе компанія має перевалочний термінал потужністю близько 17 млн т на рік. Він переважно експортує мазут, нафту легких фракцій (нафту) та дизпаливо, вироблені на НПЗ компанії в Туапсе, Саратові, Ачинську та Самарі.

Потужність Туапсинського НПЗ — близько 240 тис. барелів на добу.

Минулого місяця США запровадили санкції проти "Роснафти" разом із Lukoil PJSC на тлі провалу чергових спроб президента Дональда Трампа домогтися миру.

Нагадаємо:

У ніч на 2 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.