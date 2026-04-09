В березні скоротився імпорт вживаних авто в Україну: які моделі купували найчастіше

Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 7% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з аналітикою, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 58% (у березні 2025 року вони охоплювали 45%).

Далі йдуть:

дизельні – 21% (23% у березні торік);

електромобілі – 9% (23%);

гібриди – 8% (5%);

авто з ГБО – 4% (4%).

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери становить – 10 років.

Як йдеться в аналітиці, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VW Golf - 849 од.;

2. VW Tiguan - 787 од.;

3. AUDI Q5 - 627 од.;

4. NISSAN Rogue - 624 од.;

5. SKODA Octavia - 594 од.;

6. RENAULT Megane - 589 од.;

7. FORD Escape - 415 од.;

8. VW Passat - 385 од.;

9. MAZDA CX5 - 361 од.;

10. NISSAN Qashqai - 352 од.

Нагадаємо:

У березні на внутрішньому ринку вживаних автомобілів було укладено 69 862 угод купівлі-продажу, що на 17,2% більше порівняно з лютим, але відносно березня минулого року ринок скоротився на 8,2%.