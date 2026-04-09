В березні скоротився імпорт вживаних авто в Україну: які моделі купували найчастіше
Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 7% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з аналітикою, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 58% (у березні 2025 року вони охоплювали 45%).
Далі йдуть:
дизельні – 21% (23% у березні торік);
електромобілі – 9% (23%);
гібриди – 8% (5%);
авто з ГБО – 4% (4%).
Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери становить – 10 років.
Як йдеться в аналітиці, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VW Golf - 849 од.;
2. VW Tiguan - 787 од.;
3. AUDI Q5 - 627 од.;
4. NISSAN Rogue - 624 од.;
5. SKODA Octavia - 594 од.;
6. RENAULT Megane - 589 од.;
7. FORD Escape - 415 од.;
8. VW Passat - 385 од.;
9. MAZDA CX5 - 361 од.;
10. NISSAN Qashqai - 352 од.
Нагадаємо:
У березні на внутрішньому ринку вживаних автомобілів було укладено 69 862 угод купівлі-продажу, що на 17,2% більше порівняно з лютим, але відносно березня минулого року ринок скоротився на 8,2%.