Більшість робіт із захисту енергетики на Сумщині майже завершені – Кулеба

Більшість робіт із захисту енергетичних об'єктів на Сумщині уже на завершальному етапі – найближчим часом будуть захищені понад 90% об'єктів.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні працюємо на Сумщині. Це прифронтовий регіон, який щодня під ворожими обстрілами. Саме тут захист енергетики – це питання стабільності і життя громад", – написав він у Телеграм.

Міністр оглянув об'єкти, де разом із Агентством відновлення будується фізичний захист.

"Більшість робіт уже на завершальному етапі – понад 90% об'єктів будуть завершені найближчим часом", – зазначив він.

За словами Кулеби, з 2024 року по 22 підстанціях, "які захищає Агентство", росіяни завдали більше 140 ракетних і дронових атак – застосували понад тисячу засобів ураження.

Лише з початку року захист трьох обʼєктів Сумщини зазнав більше 50 атак і близько 110 дронових прямих влучень. Один "трансформатор-рекордсмен" витримав 60 прямих ударів.

"Обладнання працює. Захист витримав та довів свою ефективність, що дозволяє зберігати роботу енергосистеми навіть під обстрілами", – наголосив міністр.

Він також зауважив, що Росія постійно змінює тактику і модифікує озброєння. Тому продовжується масштабування захисних рішень в межах національного Плану стійкості.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що українські інженерні групи обстежили комісовані станції у Євросоюзі, щоб визначити обладнання, потрібне українським енергокомпаніям.

На засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

Пріоритетні проєкти з відновлення України на 2026 рік потребують понад 15 мільярдів, а підтверджене фінансування наразі покриває 38%, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.