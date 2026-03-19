Уряд порахував вартість планів стійкості всіх регіонів

Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram за результатами наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

"Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави", - зазначила вона.

За її словами, ключовим завданням українських дипломатів має стати залучення міжнародних партнерів до фінансування цих потреб.

"Йдеться про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення нашої держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході", – розповіла Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст, що дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту.