"Жити ні на що": Будівельникам, які працюють в Маріуполі, перестали платити зарплати

В тимчасово окупованому Маріуполі масово перестали виплачувати зарплати на будівництвах.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Astra.

Пости зі скаргами працівників, які займаються будівництвом у майже повністю зруйнованому місті у результаті війни, опублікувала волонтерка Санія Денисова.

Так, співробітники Маріупольського філіалу ТОВ "ПСТ" не отримують гроші з грудня 2025 року. "Просто обіцяють щотижня: „Буде в п'ятницю", але досі нічого не виплатили. Ми всі в боргах", — розповів один із працівників.

"Нічого не пояснюють, мовчать, але обіцяють щотижня: „Ось скоро, почекайте". Ми чекаємо, терпіння вже немає. Жити ні на що, всі працівники в боргах, хто в кредитах", — поскаржився інший.

"ПСТ" зареєстрована в Санкт-Петербурзі, її рахунки заблоковані з 11 березня.

Також працівники скаржаться на московську фірму "Остроб", яка почала затримувати зарплати з жовтня 2025 року. Станом на березень люди не отримали гроші за грудень. "За нелегку працю замість оплати — одні обіцянки. Загалом у місті практично не залишилося порядних фірм, які не затримують і не кидають із зарплатою", — заявив один із працівників.

У подібній ситуації опинилися будівельники компанії "СпецСнабТранс", яка зареєстрована в Чечні й наразі перебуває на стадії банкрутства. Крім того, будівельники скаржаться на зареєстровану в Маріуполі компанію "Глобал Інжиніринг Донбас" та "Маріупольжитлокомплекс".

