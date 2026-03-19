Через російські обстріли є нові знеструмлення у трьох областях

Вночі та вранці ворог здійснив атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у трьох областях країни.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Мова йде про Запорізьку, Харківську та Сумську області. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 19 березня, станом на 9:30, його рівень був на 4,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу 18 березня.

Причиною є застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Вчора, 18 березня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 17 березня.

В "Укренерго" закликають перенести енергомісткі операції на вечір після 22:00.

Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості 19 березня будуть застосовуватися в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00.