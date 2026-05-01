Huawei хоче вибити Nvidia зі свого домашнього ринку ШІ-чипів

Huawei цього року може отримати найбільшу частку китайського ринку чипів для штучного інтелекту: продажі зростуть щонайменше на 60% на тлі сильного попиту з боку китайських компаній, які шукають вітчизняну альтернативу Nvidia.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Китайські технологічні групи розмістили великі замовлення на новітній процесор Huawei Ascend 950PR, повідомили двоє співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Шеньчженьська компанія намагається закріпитися в секторі, де довгий час домінувала американська чипова група вартістю 5,1 трильйона доларів.

Huawei очікує, що виручка від її чипів для штучного інтелекту цього року сягне близько 12 мільярдів доларів, виходячи з уже отриманих замовлень, проти 7,5 мільярда доларів у 2025 році. Компанія також планує в четвертому кварталі вивести на ринок оновлену версію 950DT, сказали співрозмовники.

Китайська технологічна група агресивно розширює свої можливості у виробництві чипів, тоді як Nvidia і далі стикається з регуляторними бар'єрами у Вашингтоні та Пекіні.

Хоча глава Nvidia Дженсен Хуанг у березні заявив, що компанія нарешті отримала американські ліцензії на продаж чипів H200 до Китаю, жодних постачань досі не відбулося через регуляторні проблеми, повідомили двоє людей, обізнаних із цим питанням.

За словами одного зі співрозмовників, Пекін сказав китайським технологічним компаніям підтримувати вітчизняних виробників і обмежувати використання чипів Nvidia за межами країни.

Водночас американські регулятори вимагають, щоб усі чипи Nvidia, замовлені китайськими клієнтами, використовувалися лише в Китаї. Через це чипи H200 не отримали митного оформлення в Китаї, яке необхідне для постачань.

Як зазначили співрозмовники, прогноз виручки Huawei від чипів для штучного інтелекту може зрости ще більше, якщо компанія наростить виробництво швидше, ніж очікується.

