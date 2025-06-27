Компанія Буткевича відповіла на арбітраж через конфіскацію заводів у російського мільярдера

Компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича (співвласника мережі "АТБ") заявила про законність приватизації активів "Аерок" і анонсувала плани відновлення виробництва на двох заводах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BGV Group Management заявляє, що ще до приватизації активів "Аерок" провело юридичний і фінансовий аудити, які оцінили всі ризики як допустимі та контрольовані.

Компанія підкреслює, що придбання відбулося в межах чинного законодавства, з виконанням усіх платежів і погоджень, зокрема дозволу Антимонопольного комітету України.

Новий власник заявив про плани відновлення виробництва: уже в липні 2025 року завод у Березані має запрацювати з повним технологічним циклом, а у 2026 році планується запуск виробництва на заводі в Обухові. Очікуваний обсяг виробництва перевищить 1,15 мільйона кубометрів газобетону на рік.

BGV Group також повідомила про відновлення дистрибуції під брендом PORISTON: понад 90% дилерів уже повернулися до співпраці. Компанія прогнозує розширення виробничих потужностей у найближчі два-три роки для посилення присутності на заході України.

У компанії наголосили на впевненості у прозорості проведеної державою приватизації та стабільності правового статусу придбаних активів, зазначивши, що арбітражна ініціатива колишнього власника не має вплинути на реалізацію стратегічних планів.

Нагадаємо:

Раніше компанія російського бізнесмена Андрія Молчанова подала позов до ICSID через конфіскацію заводів "Аерок" після націоналізації, активи яких продали з аукціону у грудні 2023 року.

Антимонопольний комітет погодив угоду з придбання конфіскованого у росіян виробника будівельних матеріалів "Аерок" компанією "Трайдент Геоінвест Україна" співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича.

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрія Молчанова.