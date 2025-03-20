АМКУ погодив співвласнику АТБ купівлю конфіскованого у росіян заводу "Аерок"

Антимонопольний комітет погодив угоду з придбання конфіскованого у росіян виробника будівельних матеріалів "Аерок" компанією "Трайдент Геоінвест Україна" співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як повідомлялося, ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ) сплатило 1,89 млрд грн за приватизацію ТОВ "Аерок".

Фонд державного майна 19 грудня провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок", яке раніше належало росіянам.

Переможцем стало ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрія Молчанова.