БЕБ заявляє, що змінює модель роботи

Бюро економічної безпеки переходить до нової моделі роботи і концентрує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі, у пріоритеті — припинення схем і зменшення тінізації економіки.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

"Бюро економічної безпеки України переходить до нової моделі роботи — з фокусом на системних рішеннях та економічному результаті", – говориться у повідомленні.

Про це повідомив заступник Директора БЕБ Павло Буздиган під час VIII Міжнародного кримінально-правового форуму.

БЕБ концентрує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі.

Ідеться про ухилення від сплати податків, незаконний обіг підакцизних товарів, контрабанда, нелегальний гральний бізнес, правопорушення у бюджетній сфері, рейдерство та нецільове використання міжнародної технічної допомоги.

Пріоритет — припинення схем і зменшення тінізації економіки, наголосив Буздиган.

Змінено і підхід до виявлення загроз. Бюро аналізує ризики у цілих галузях, що дозволяє виявляти проблеми на ранньому етапі та запобігати втратам, пояснив він.

Аналітика використовується для формування версій і визначення ризиків. Докази збираються виключно в межах кримінального провадження.

Такий підхід поєднує ефективну протидію економічним правопорушенням із дотриманням прав сумлінного бізнесу, говориться у повідомленні.

