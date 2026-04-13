Несплачені 6,7 мільйона податків: судитимуть директора столичної компанії

БЕБ завершило досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається техобслуговуванням об'єктів будівництва: за три роки компанія не сплатила 6,7 млн грн податків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається технічним обслуговуванням об'єктів будівництва та споруд.

"Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків на суму понад 6,7 млн грн. Завдані державному бюджету збитки відшкодовано", – говориться у повідомленні.

Слідством встановлено, що упродовж двох років керівник підприємства, яке виконувало будівельно-монтажні роботи та обслуговування систем безпеки, організував схему мінімізації податкових зобов'язань через укладання так званих безтоварних договорів.

Йдеться про фіктивні угоди, які оформлюються лише на папері без фактичного постачання товарів чи надання послуг.

"Такі "операції" використовують для формування штучного податкового кредиту з ПДВ або витрат підприємства, що дозволяє зменшити суму податків до сплати", – пояснюють у БЕБ.

Фактично кошти перераховувались за нібито виконані роботи, які насправді не здійснювалися. У результаті таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму 6,7 млн грн.

Директору повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, але оскільки завдані держбюджету збитки відшкодовано, до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

