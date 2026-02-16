БЕБ створило телеграм-бот для повідомлень про тіньовий ринок пального

Бюро економічної безпеки створило телеграм-бот StopShadowBot, через який можна повідомити про відомі факти незаконної діяльності на ринку пального.

Про це розповів заступник директора БЕБ Павло Буздиган в етері телемарафону "Єдині новини"

За його словами, тривалий час частина цього ринку працює в тіні. Йдеться про нелегальні автозаправні станції, підпільне виробництво та продаж пального без сплати акцизу і ПДВ. Це призводить до втрат бюджету.

Буздиган зазначив, що БЕБ змінило підхід до роботи. Бюро не обмежується фіксацією окремих порушень. Детективи аналізують повну схему: походження пального, його транспортування, зберігання та рух коштів. Такий підхід дає змогу повністю припиняти діяльність незаконних мереж.

У 2025 році детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу пальне та обладнання на суму понад 250 млн грн. Це майже втричі більше, ніж роком раніше. Протягом року демонтовано 76 незаконних АЗС. У січні 2026 року — ще 22 об'єкти.

Нагадаємо:

У січні податківці виявили 37 адрес нелегальної торгівлі пальним, обладнання та резервуари було опломбовано, а пальне й технічними засобами – вилучено.