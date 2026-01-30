Розвиток БЕБ: в Бюро розпочали переатестацію працівників

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 29 січня підписав наказ про початок проведення атестації працівників БЕБ.

Про це повідомила пресслужба Бюро.

Йдеться про одноразову атестацію працівників БЕБ для підтвердження їхньої доброчесності та професійної компетентності.

"Атестація є плановим етапом інституційного розвитку Бюро. Процес організований таким чином, щоб забезпечити його прозорість, передбачуваність та дотримання прав кожного працівника", – зазначив Цивінський.

Передбачено два етапи атестації. Першими оцінювання пройдуть керівники та їхні заступники у центральному апараті й територіальних управліннях Бюро, після чого процедура охопить інших працівників БЕБ.

Атестацію проводитимуть атестаційні комісії. До складу кожної входять 12 осіб: шість українських представників і шість представників міжнародних та іноземних організацій, зокрема експерти, представники антикорупційних організацій, правозахисники, адвокати та бізнес-спільнота.

Жоден працівник БЕБ не входить до атестаційних комісій.

Завершення атестації має відбутися не пізніше ніж через 18 місяців із дати призначення Цивінського на посаду директора Бюро, тобто у лютому 2027 року.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України переглянув граничну чисельність центрального апарату Бюро економічної безпеки, а також його регіональних управлінь.