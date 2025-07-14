БЭБ разоблачило сделки медучреждений с услугами за государственные средства

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило схему присвоения бюджетных средств, к которой причастны сотрудники ряда медицинских учреждений и должностные лица Национальной службы здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

"По данным следствия, фигуранты дела внесли в центральную базу данных электронной системы здравоохранения ложную информацию о количестве граждан, которые получили медицинские услуги по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям". В дальнейшем они предоставили фиктивные отчеты в Национальную службу здоровья Украины. Таким образом завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В столичных медицинских учреждениях и по местам жительства фигурантов проводятся обыски. Устанавливаются другие причастные должностные лица из НСЗУ и Минздрава, сообщает БЭБ.

Оперативное сопровождение обеспечивает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине приостановили оплаты 36 учреждениям здравоохранения из-за того, что там вероятно не обеспечивали пациентов бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями по Программе медицинских гарантий.

Также сообщалось, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет штрафовать медицинские учреждения за взыскание с пациентов денег за наркоз при проведении оперативных вмешательств.

Также ранее сообщалось, что с начала года налоговая провела 910 проверок в аптеках и других объектах, продающих лекарственные средства и изделия медицинского назначения, и выявила 1,7 тыс. нарушений налогового и другого законодательства. Сумма штрафов - 19,1 млн гривен.

Также ЭП писала, что в Украине частный сектор впервые стал доминировать над государственным по количеству поставщиков медицинских услуг в сфере первичной помощи. Подробнее можно прочитать в статье "От государственного к частному. Как медицинская реформа изменила рынок врачебных услуг".