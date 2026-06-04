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Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх

Андрій Муравський — 4 червня, 15:15
Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх
Телеграм Юлії Свириденко

У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року, зазначила вона.

Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій.

"Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги", – пообіцяла Свириденко.

Очільниця уряду наголосила, що робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою і необхідно забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли й надалі надавати якісну медичну допомогу людям.

Нагадаємо:

Раніше уряд погодив розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. На фінансування видатків для закладів освіти та охорони здоров'я спрямують 2,95 млрд грн.

уряд медицина

медицина

Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх
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