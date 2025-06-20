Аптеки та медзаклади оштрафували на понад 19 мільйонів за податкові порушення

З початку року податкова провела 910 перевірок в аптеках та інших об’єктах, що продають лікарські засоби та вироби медичного призначення, та виявила 1,7 тис. порушень податкового та іншого законодавства. Сума штрафів – 19,1 млн гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними ДПС, найпоширеніші порушення:

- проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО та без видачі фіскального чеку;

- порушення порядку обліку товарних запасів;

- використання праці неоформлених працівників.

Зокрема:

- на Київщині аптечний склад ТОВ працював без РРО/ПРРО і не надав усі необхідні документи для перевірки. Сума штрафу – 53,8 тис. грн;

- на Івано-Франківщині при перевірці аптеки, в якій здійснює діяльність ФОП, виявлено порушення порядку обліку товарних запасів. Штрафні санкції – 51,8 тис. грн;

- на Кіровоградщині при перевірці аптеки встановлено, що ТОВ працювало без РРО/ПРРО, порушувало порядок обліку товарних запасів та не надало всіх необхідних документів. Штраф – 36,3 тис. гривень.

Нагадаємо:

Державна податкова служба з початку 2025 року провела 22 планові перевірки у фармацевтичній галузі, в результаті донарахувала 234 млн грн податків.