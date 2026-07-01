"Псевдогуманітарка" на 50 мільйонів гривень: БЕБ викрило масштабну схему ввезення авто

Бюро економічної безпеки викрило схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України: встановлено понад 300 незаконно ввезених авто, орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у м. Києві встановили, що фігуранти ввозили транспортні засоби нібито для потреб військових частин. Насправді автомобілі не передавали за призначенням, а продавали через оголошення в соціальних мережах.

"Для реалізації схеми учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати авто без сплати митних платежів", – говориться у повідомленні.

Наразі слідством встановлено понад 300 автомобілів, які були незаконно ввезені до України. Орієнтовна сума несплачених митних платежів за цими епізодами становить понад 50 млн грн.

Водночас масштаби схеми можуть бути значно більшими: детективи перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час обшуків у місті Рівне та Рівненській області вилучено 8 автомобілів, 20 одиниць комп'ютерної техніки й електронного обладнання, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних благодійних фондів, а також грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності.

Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників злочинного угруповання, їм повідомлено про підозру.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 1,6 млн грн до 6 млн грн.

Досудове розслідування триває, детективи встановлюють усіх причетних до функціонування схеми та повний обсяг завданих державі збитків.

Оперативний супровід здійснювали працівники Нацполіції, Державної прикордонної служби України, СБУ та Держмитслужби. Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.

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