Розкрадання на ремонті Одеського порту: БЕБ скерувало справу до суду

Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо заволодіння коштами державного підприємства під час ремонту залізничної інфраструктури Одеського порту.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Організаторку та виконавця схеми заволодіння коштами під час ремонту залізничної інфраструктури Одеського порту судитимуть.

Встановлено, що у 2023 році засновниця приватного товариства спільно з директором підконтрольної компанії та службовими особами Одеської філії ДП "АМПУ". організувала механізм привласнення державних коштів.

"Ще на етапі розробки проєктно-кошторисної документації фігуранти штучно завищували вартість будівельних матеріалів. Під час виконання робіт до актів вносили недостовірні відомості щодо вартості рейок, шпал, стрілочних переводів та інших матеріалів", – повідомляє БЕБ.

Зокрема, ціна окремих позицій у документах перевищувала ринкову у два-три рази. Для приховування схеми використовували підроблені видаткові накладні від імені сторонніх підприємств, які згодом підтвердили відсутність будь-яких поставок.

За висновками експертизи, збитки державному підприємству становлять майже п'ять мільйонів гривень. Загальна сума коштів, перерахованих підряднику за договором, перевищила 15,3 млн грн.

Організаторку схеми підозрюють в організації привласнення державних коштів в особливо великих розмірах у змові з іншими учасниками. Виконавцю схеми інкримінують привласнення коштів, внесення неправдивих даних до офіційних документів та використання підроблених документів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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