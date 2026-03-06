БЕБ назвав один із ключових ризиків ювелірного ринку

Штучне дроблення бізнесу через мережі ФОПів – один із ключових ризиків ювелірного ринку, і Бюро економічної безпеки проводить низку розслідувань щодо можливих схем мінімізації податків у галузі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Одним із ключових ризиків ювелірного ринку є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців", – говориться у повідомленні.

Як зазначає БЕБ, таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.

За оцінками аналітичних підрозділів БЕБ, обсяг ювелірного ринку в Україні перевищує 75 млрд грн. У галузі працює понад три тисячі компаній та понад півтори тисячі фізичних осіб-підприємців.

Під час зустрічі БЕБ з представниками ювелірного бізнесу та державних органів директор БЕБ Олександр Цивінський, Бюро системно аналізує діяльність учасників ринку та вже проводить низку розслідувань щодо можливих схем мінімізації податків у галузі.

Представники бізнесу відзначили позитивну динаміку детінізації ринку. Сторони домовилися продовжити діалог і спільно напрацьовувати рішення для створення рівних умов для легального бізнесу.

Нагадаємо:

Раніше Державна податкова служба заявила, що третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий виторг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

За підсумками 2024 року в Україні виробники ювелірних виробів отримали 1,23 млрд грн виручки, у 2023-му – трохи більше ніж 770 млн грн.