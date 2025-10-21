В Україні виручка виробників ювелірних виробів за рік виросла у 1,5 раза

За підсумками 2024 року в Україні виробники ювелірних виробів отримали 1,23 млрд грн виручки, у 2023-му – трохи більше ніж 770 млн грн.

Про це свідчать дані YC.Market.

Аналітики YouControl виявили 622 юридичні особи та 855 фізичних осіб-підприємців в Україні, що не перебувають у стані припинення, зареєстровані і мають основний вид економічної діяльності 32.12 "Виробництво ювелірних і подібних виробів", станом на жовтень 2025 року.

Найбільша кількість ФОПів зареєстровані у Харківській (125), Київській (108) областях та в столиці (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200). Також значна кількість компаній зареєстрована на Харківщині (79) та Вінниччині (51), йдеться в дослідженні.

Середній "вік" компаній з досліджуваної вибірки складає 15 років. Понад 76% проаналізованих компаній зареєстровані у період 2001-2010 (261 підприємство) та 2011-2020 рр. (213 компаній).

Водночас середня тривалість діяльності проаналізованих ФОПів становить понад 12 років. Перші приватні підприємці-виробники ювелірних та подібних виробів, що продовжують діяти станом на початок жовтня 2025 року, зареєстровані у 1992 році.

Згідно з дослідженням, в структурі власності 71 компанії наявні фізичні та/або юридичні особи з 25 країн світу. Найбільша кількість підприємств із співвласниками з Туреччини (8), Узбекистану (8), Ізраїлю (7), росії (7) та Молдови (5).Також учасниками виробників ювелірних виробів в Україні є представники Азербайджану (4), Китаю (4), Грузії (4), Німеччини (4).

