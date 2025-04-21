На Київщині та Житомирщині викрили підпільне виробництво алкоголю

Бюро економічної безпеки викрило та припинило підпільне виготовлення алкогольної продукції у Київській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

В результаті обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, флешносії, транспортні засоби, обладнання для змішування та розливу алкогольної продукції, сировину для виробництва, готову алкогольну продукцію розлиту у тару різного об’єму.

За підрахунками БЕБ, вартість вилученого становить понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність підпільного виробництва вина у Київській та Рівненській областях, організованого представниками УПЦ.