Вино від УПЦ: БЕБ ліквідувало незаконне виробництво та продаж алкоголю

Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність підпільного виробництва вина у Київській та Рівненській областях, організованого представниками УПЦ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, для виробництва фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували вино роздрібними та оптовими партіями.

Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило жителя Луцька, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.