Банки профінансували третину необхідних Україні енергетичних потужностей – Свириденко

В енергетичній сфері банки профінансували 33 мільярда гривень, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей, але потреби України – щонайменше втричі більші, тож, є необхідність у подальшому кредитуванні.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Зустрілися з головою Національного банку України Андрієм Пишним. Обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики", – розповіла вона у Телеграм.

Також торкнулися питання фінансової стабільності, повідомила Свириденко. Суттєвою пітримкою України в цьому напрямку має стати і отримання програми допомоги EFF від МВФ обсягом $8,1 млрд на 2026-2029 роки, яку Рада директорів Фонду затвердила цього тижня.

"Серед додаткових напрямків розвитку — збільшення кредитного проникнення бізнесу. Це необхідно для фінансування реконструкції інфраструктури, зокрема енергетичної", – написала Свириденко.

Станом на зараз цей показник становить 8–9% ВВП. До прикладу, в енергетичній сфері банки профінансували 33 млрд грн, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей за умов щонайменше втричі більших потреб. Домовились прискорити спільну роботу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд визначив основні заходи, які потрібно реалізувати для посилення енергостійкості України, найближчим часом буде готова стратегія на наступну зиму.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.