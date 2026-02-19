Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад – Зеленський
Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні", – написав він у Телеграм.
За словами президента, кожне українське місто і кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, "мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України".
"Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад", – повідомив Зеленський після щоденного селектора щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням.
Під час селектора обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині наших областей. Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні.
"Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях", – зазначив президент.
Нагадаємо:
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 19 лютого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити постачання "пакунків тепла" для міст, у яких складна ситуація з теплопостачанням внаслідок російських ударів.