Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад – Зеленський

Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні", – написав він у Телеграм.

За словами президента, кожне українське місто і кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, "мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України".

"Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад", – повідомив Зеленський після щоденного селектора щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням.

Під час селектора обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині наших областей. Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні.

"Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях", – зазначив президент.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 19 лютого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити постачання "пакунків тепла" для міст, у яких складна ситуація з теплопостачанням внаслідок російських ударів.