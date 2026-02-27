Уряд визначив основні заходи для посилення енергостійкості України

Уряд визначив основні заходи, які потрібно реалізувати для посилення енергостійкості України, найближчим часом буде готова стратегія на наступну зиму.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провели нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо послідовності кроків і графіка затвердження оновлених планів стійкості наших областей та енергетики загалом", – написав він у Телеграм.

За його словами, вже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими.

Також під час наради премʼєр-міністерка доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій, додав Зеленський.

Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.