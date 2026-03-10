Нацбанк показав курс долара і євро на середу 11 березня

У середу, 11 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 32 копійки до 51,03 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 43,86 грн.

Офіційні курси на середу 11 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,86 грн (43,89 грн станом на 10 березня);

1 євро – 51,03 грн (50,71 грн станом на 10 березня).

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.