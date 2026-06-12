IATA вдвічі знизила прогнозований прибуток для світової авіагалузі

Міжнародна асоціація повітряного транспорту знизила прогнозований прибуток для авіаційної галузі вдвічі – до 20 мільярдів євро.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Зростання цін на паливо та зміна маршрутів польотів внаслідок війни в Ірані створюють значне навантаження на авіакомпанії. В результаті IATA скоротила свій прогноз прибутку авіаційної галузі на 2026 рік вдвіч.

IATA тепер очікує чистого прибутку в розмірі 23 мільярдів доларів (близько 20 мільярдів євро) – менше, ніж початковий прогноз близько 41 мільярда доларів.

Основними причинами є збільшення витрат на паливо та порушення авіаційних коридорів внаслідок війни, про що IATA оголосила в кулуарах своєї щорічної зустрічі в Ріо-де-Жанейро.

Очікується, що світові витрати на паливо для авіакомпаній зростуть приблизно до 350 мільярдів доларів у 2026 році – порівняно з 252 мільярдами доларів у попередньому році. Це означає, що гас становить майже третину операційних витрат.

Також очікується, що прибуток на одного пасажира зменшиться вдвічі приблизно до 4,50 доларів. Очікується, що менші авіакомпанії збанкрутують через витрати на паливо.

За даними IATA, авіакомпанії країн Перської затоки, такі як Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways збільшать споживання палива та експлуатаційні витрати.

Водночас, авіакомпанії з прямими сполученнями між Азією та Європою, включаючи Lufthansa Group, Air France-KLM, Singapore Airlines та Cathay Pacific, отримують вигоду.

Галузь досі частково переносила тиск на витрати через вищі ціни на квитки. У США опубліковані внутрішні ціни на кінець травня були на 35-39 відсотків вищими, ніж у попередньому році, говориться у публікації.

Попит виявився стійким на кількох ринках, особливо в преміальних та ділових сегментах. Зі зменшенням пропускної здатності ціни, ймовірно, залишатимуться високими, зазначили у IATA.

Однак авіакомпанії на ринках зі слабкими валютами або обмеженою владою ціноутворення мають менше можливостей для маневру.

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Нагадаємо:

Світові авіакомпанії у травні скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів.

Emirates запропонує страховку своїм пасажирам, щоб переконати їх летіти до Дубая або через нього, незважаючи на те, що уряди багатьох країн не рекомендують подорожувати до цього регіону.