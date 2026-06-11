Еміратські авіалінії запропонують страховку, щоб заохотити пасажирів повернутися до Дубая

Emirates запропонує страховку своїм пасажирам, щоб переконати їх летіти до Дубая або через нього, незважаючи на те, що уряди багатьох країн не рекомендують подорожувати до цього регіону.

Про це повідомляє Financial Times.

Вона пропонуватиме доправити людей додому, за потреби, використовуючи інші авіакомпанії – щоб розвіяти побоювання, що мандрівники залишаться заблокованими, якщо конфлікт поновиться, заявив у інтерв'ю президент авіаперевізника Тім Кларк.

Emirates відмовилася від попередніх цілей щодо прибутку і буде задоволена, якщо в разі продовження війни вдасться досягти беззбитковості у фінансовому році, додав він. Минулого тижня авіакомпанія отримала невеликий прибуток після відновлення приблизно 80 відсотків своїх послуг, що надавалися до конфлікту.

Кларк також передбачив, що криза, через яку ціни на авіаційне паливо подвоїлися, призведе до "повного переосмислення" світового ринку розподілу нафти.

Він також зазначив, що авіакомпанія як і раніше віддана своєму парку чотиримоторних літаків A380, навіть якщо ціни на паливо залишаться високими. Літаки залишаються "величезним джерелом грошових надходжень і прибутку", сказав Кларк.

"Найважливіше для авіакомпанії — це те, що вона задовольняє потреби емірату, і, по-друге, те, що ми можемо підтримувати позитивний грошовий баланс".

Щодня через аеропорт Дубая проходить близько 40 000 осіб. Ця цифра знизилася з приблизно 100 000 до початку конфлікту, але "швидко зростає", зазначив Кларк.

Кларк зазначив, що авіакомпанія співпрацює зі страховими компаніями над впровадженням власного продукту за "розумною ціною", щоб гарантувати: "Ми повернемо вас додому незалежно від того, чи це рейс Emirates, чи ні".

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли після нових ударів американських військових по Ірану та даних ринку про чергове значне скорочення запасів сирої нафти у США.